Erdoğan: "Önümüzdeki dönem aileden eğitim ve öğretime, kültürden sanata, tüm bu alanları önceliklerimizin en başına alacağız."
12.02.2021 14:27
Erdoğan: "Önümüzdeki dönem aileden eğitim ve öğretime, kültürden sanata, tüm bu alanları önceliklerimizin en başına alacağız."
Erdoğan: "Önümüzdeki dönem aileden eğitim ve öğretime, kültürden sanata, tüm bu alanları önceliklerimizin en başına alacağız."
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'Önümüzdeki dönem aileden eğitim ve öğretime, kültürden sanata, tüm bu alanları önceliklerimizin en başına alacağız.' - Son Dakika
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