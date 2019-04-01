Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Önümüzdeki Dönem, Hem Partimiz Hem Ülkemiz İçin Daha Hayırlıya ve Daha İyiye Doğru Bir...

Erdoğan: "Önümüzdeki Dönem, Hem Partimiz Hem Ülkemiz İçin Daha Hayırlıya ve Daha İyiye Doğru Bir...

1 saat önce

Erdoğan: "Önümüzdeki dönem, hem partimiz hem ülkemiz için daha hayırlıya ve daha iyiye doğru bir değişim dönemi olacaktır.

Erdoğan:
Erdoğan: "Önümüzdeki dönem, hem partimiz hem ülkemiz için daha hayırlıya ve daha iyiye doğru bir değişim dönemi olacaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:37 Kaynak: AA

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