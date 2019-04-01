Erdoğan: "Önümüzdeki Dönem, Hem Partimiz Hem Ülkemiz İçin Daha Hayırlıya ve Daha İyiye Doğru Bir...
1 saat önce
Erdoğan: "Önümüzdeki dönem, hem partimiz hem ülkemiz için daha hayırlıya ve daha iyiye doğru bir değişim dönemi olacaktır.
Erdoğan: "Önümüzdeki dönem, hem partimiz hem ülkemiz için daha hayırlıya ve daha iyiye doğru bir değişim dönemi olacaktır."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:37 Kaynak: AA
Oyunu Kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerel Seçimlerdeki Başarı Merkezi Sisteme Güç Katacaktır
Oyuncu Hande Erçel, Menajerlik Şirketiyle Davalık Oldu
Oyunu Kullanan Fatih Portakal'dan Dikkat Çeken Mesaj
32 İlde Oy Verme İşlemi Sona Erdi