Erdoğan: "Önümüzdeki Dönem, Hem Partimiz Hem Ülkemiz İçin Daha Hayırlıya ve Daha İyiye Doğru Bir...

Erdoğan: "Önümüzdeki dönem, hem partimiz hem ülkemiz için daha hayırlıya ve daha iyiye doğru bir değişim dönemi olacaktır.

Erdoğan: "Önümüzdeki dönem, hem partimiz hem ülkemiz için daha hayırlıya ve daha iyiye doğru bir değişim dönemi olacaktır."

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