Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde alternatif finans konusunda daha cesur ve kararlı adımlar atacak ve...
53 dakika önce
Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde alternatif finans konusunda daha cesur ve kararlı adımlar atacak ve ülkemizi bu alanda da hak ettiği yere getireceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:46 Kaynak: AA
Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde alternatif finans konusunda daha cesur ve kararlı adımlar atacak ve ülkemizi bu alanda da hak ettiği yere getireceğiz."
AK Parti'de kabine değişikliğinin 2-3 ay sonra yapılacağı iddia edildi Fenerbahçe hazırlık maçında Bursaspor'a yenildi Erdoğan: Katılım finansı bankacılık sisteminin faiz oranıyla devam etmemeli Son dakika: İTÜ'lü gencin öldürüldüğü anın kamera görüntüleri çıktı