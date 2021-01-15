Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde siber vatana, hem teknik altyapımızı güçlendirerek hem ilhamını kendi medeniyetimizden aldığımız içerik üretimimizi...

Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde siber vatana, hem teknik altyapımızı güçlendirerek hem ilhamını kendi medeniyetimizden aldığımız içerik üretimimizi artırarak sahip çıkmakta kararlıyız."

Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde siber vatana, hem teknik altyapımızı güçlendirerek hem ilhamını kendi medeniyetimizden aldığımız içerik üretimimizi artırarak sahip çıkmakta kararlıyız."

Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'Önümüzdeki dönemde siber vatana, hem teknik altyapımızı güçlendirerek hem ilhamını kendi medeniyetimizden aldığımız içerik üretimimizi... - Son Dakika

Son Dakika

Gelecek Partisi'nden silahlı saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'la ilgili ilk açıklama: Siyasi terördür

Kendisine işkence yapan eşini öldüren Melek İpek'in tutukluluğuna itiraz edildi

Son Dakika! Erdoğan'dan "Korona aşısının yan etkileri oldu mu?" sorusuna yanıt: Şu ana kadar olmadı, sapasağlamım

Biden 1,9 trilyon dolarlık Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı! Altın fiyatları hareketlendi

Beşiktaşlı Bernard Mensah'ın Türkçe ile imtihanı herkesi güldürdü

HES kodu ile İstanbulkartlarını eşleştirenlerin sayısı beklentiyi karşılamadı

Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesi Mardin'de gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı

Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi