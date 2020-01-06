Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde yurt dışında daha fazla örtülü faaliyet yürüten, teknik ve siber... - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Önümüzdeki dönemde yurt dışında daha fazla örtülü faaliyet yürüten, teknik ve siber... - Son Dakika

Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde yurt dışında daha fazla örtülü faaliyet yürüten, teknik ve siber...

6 saat önce

Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde yurt dışında daha fazla örtülü faaliyet yürüten, teknik ve siber istihbaratta daha etkin istihbarat yapısı hedefliyoruz.

Erdoğan:

Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde yurt dışında daha fazla örtülü faaliyet yürüten, teknik ve siber istihbaratta daha etkin istihbarat yapısı hedefliyoruz."

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:58 Kaynak: AA
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