Erdoğan: Önümüzdeki dönemi dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum - Son Dakika

Erdoğan: Önümüzdeki dönemi dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi dijital üretimde öne çıkartacak yatırımcılara, girişimcilere, gençlere ihtiyaçlarının bulunduğunu söyleyerek, "Önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı tarafından Ankara Ticaret Odası Congresium'da düzenlenen 'Forum Metaverse' programına katıldı. Burada konuşan Erdoğan, 21 Mart Nevruz Bayramı'nı kutlayarak, 'Binlerce yıldır süren nevruz geleneği her toplumda olduğu gibi milletimiz arasında da mevsim değişiminin ötesine geçen sembolleri de bünyesinde barındırmaktadır. Buradan milletimizin ve gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin Nevruz'unu tebrik ediyorum" dedi.

Gelecek nesillerin, dijital devrimin aktif kullanımından içerik üretimine, teknik donanımından yazılımına kadar tüm süreçlerin içinde olduğunu söyleyen Erdoğan, "Metaverse ve benzeri mecralar belki torunlarımızı da aşıp onların çocuklarının hayat biçimlerinin ayrılmaz birer parçası olacak. Meta projeler; web üç sıfır denilen çok daha kapsamlı, çok daha kuşatıcı, karmaşık bir teknolojik dönüşümün üzerinde inşa edilen mecralardan yalnızca biridir. Bu süreç öncelikle 5G- 6G gibi yeni alt yapı teknolojilerinin ve elbette yatırımlarının hızla inşa edilmesini, yaygınlaştırılmasını gerektiriyor. Her ne kadar koronavirüs salgını dönemi, dijital tüketimi artırarak bu teknolojilerin cazibesini artırmışsa da böylesine büyük yatırımların öyle kısa sürede gerçekleştirilebilmesi mümkün değildir. Bu teknolojileri geliştiren şirketler, vaat ettikleri yeni dijital dünyayı önce kendi ülkelerinin vatandaşları hatta onların da belirli bir kesimi için erişilebilir kılacak zamanla da yaygınlaştıracaklardır. Fakat gerçek şu ki dünya dijital teknolojiler üzerinden inşa edilen yeni bir döneme doğru dolu dizgin gidiyor. Ülkelerin yöneticileri olarak bizlere düşen görev, kendi insanlarımızı, kendi gençlerimizi özelliklede bu kaçınılmaz geleceğe en doğru, güvenli, güçlü, en donanımlı şekilde hazırlamaktır" diye konuştu.'HUKUK DÜZENİ KURULMADAN BU SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ MÜMKÜN DEĞİLDİR'Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknolojinin alt yapı hazırlığının yüksek maliyetli bir faaliyet alanı olduğunu, içerik üretiminin de işin aynı derece stratejik, kritik hayati bir yönü olduğunu söyledi. Teknolojinin alt yapısını üretmenin yanında önce tüm dünyanın kullanabileceği içerikler üretilmesini, platformlar kurulmasını sağlamak istediklerini belirten Erdoğan, "Asıl hedefimiz ise; bu üretimi kendi medeniyet birikimimizin kendi kültürümüzün kendi değerlerimizin üzerinde inşa etmektir. Bugün dijital dünyanın ne kadar kötü bir görünüme sahip olduğunu en iyi işin içindekiler biliyor. Evlatlarımızı envai çeşit kötü alışkanlıklara sürükleyebilecek mecrayı nice tuzağı nice batağı bir kenara bırakıyorum. Sadece kartel haline gelen sosyal medya platformlarının, hukuki ve ahlaki sınır tanımayan tasarrufları bile tek başına bu alanda mutlaka kendi yolumuzu çizmemiz gerektiğinin en somut ifadesidir. Siber ve dijital alanda işlenen suçlar karşısında küresel şirketlerin keyfi tasarruflarıyla karanlık amaçlara hizmet eden algoritma düzenlemeleri burada sadece gücün, paranın, sadece sapkın yönelimlerin borusunun öttüğü bir düzenin hakim olduğuna işaret ediyorum. Madem artık giderek büyüyen bir dijital ekonomi gerçeği, dijital kültür hakikati var öyleyse ülkelerin tamamının uzlaşma ile kabul edip arkasında duracağı bir dijital hukuk düzeni kurulmadan bu sorunların çözümü mümkün değildir. Bize düşen bu kaotik dijital iklimde, öncelikle kendi insanlarımıza sahip çıkmak aynı zamanda onların küresel gelişmelerin içinde ve hatta önünde yer almalarını sağlayacak imkanları oluşturmaktır" ifadesini kullandı.'ESKİ TÜRKİYE YOK'Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 20 yıllık iktidarı döneminde sadece okul, hastane binası, yol, tünel, köprü, baraj, elektrik santrali inşa etmekle kalmadığını, dijital alanda yatırımlar yaptığını vurguladı. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşmasını sağladıklarını belirten Erdoğan, şöyle konuştu: "Geldiğimizde ülkemizde sadece 3 bin olan geniş bant internet abonesi sayısını 87,5 milyona çıkardık. Mobil telefon abone sayısı 23 milyondan 87 milyona, fiber hat uzunluğu 81 bin kilometreden 455 bin kilometreye, elektronik devlet hizmetlerini kullanıcı sayısı sıfırdan 58 milyona yükseldi. Artık uzaydaki yerini daha güçlü bir şekilde almak için kendi uydusunu yapan, kendi yazılımlarını hazırlayan bir Türkiye var, eski Türkiye yok. Elbette gençlerimizin kabiliyetleri ve gayretleriyle ortaya çıkan başarılı örnekler var. Yazılımdan pazarlamaya, geniş bir yelpazede dijital mecralarda doğup gelişen ve değeri 1 milyar doları aşan şirketlerimizin sayısı giderek artıyor. Bununla birlikte bizim hayalimiz, hedefimiz, ihtiyacımız daha büyüktür. Türkiye'nin teknolojide öne çıkma şansının kalmadığı iddiası en başta bu ülkenin gençlerine hakarettir."'EVLATLARIMIZI CESARETLENDİRİYORUZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, ellerinde kıymetli imkanların bulunduğunu söyleyerek, şunları kaydetti: "Her şeyden önce zengin bir medeniyet birikimimiz, iftihar verici bir tarih ve kültür zenginliğimiz, aynı şekilde her türlü krizin, her türlü zorluğun üstesinden gelebilme kabiliyetini defalarca ispatlamış bir insan gücüne sahibiz. İslam, bilim ve teknoloji tarihi alanında yazılan eserleri, kurulan müzeleri inceleyenler söylediklerimin kuru bir hamaset değil hakikatin ta kendisi olduğunu kabul edeceklerdir. Bugün de milli teknoloji hamlesi ile araştırma geliştirme merkezleri ile üniversitelerimizle, teknoparklarla, teknoloji geliştirme bölgeleri ile çocuklarımızın kabiliyetini keşfetmelerini sağlayan dene-yap atölyeleri ile aynı yolda ilerliyoruz. Teknoloji temelli girişim yapan her evladımızı pek çok destek ve teşviklerle cesaretlendiriyoruz. Uluslararası alanda söz sahibi olmamızı, uluslararası rekabette öne geçmemizi temin edecek her projenin, her gayretin, her atılımın yanında yer alıyoruz. Dünyanın teknoloji üzerinde inşa edilen yeni düzeninde kendi kulvarlarını açmak için yola çıkan gençlerimize omuz veriyoruz."'DİJİTAL KÜLTÜRE DAHA ÇOK ODAKLANMAMIZ GEREKİYOR'Erdoğan, gençlerin kendilerini anlamadığını söyleyenlerin onları suçlamadan önce dönüp kendilerinin nereyi eksik bıraktıklarına, onları nerede yeterince dinlemediklerinin muhasebesini yapmaları gerektiğini söyleyerek, "Kuşak farkı bahanesiyle yeni nesilleri anlamaktan ve onların yanında yer almaktan kaçınarak; bu ülkeyi dünyanın yeni düzeninde söz sahibi olacak konuma getiremeyiz. Önümüzde doğru tespitlerle, doğru adımlarla, doğru teşviklerle elde edilmiş çok sayıda başarılı örnek vardır. Kendi tarihimizi konu alan dizilerin, filmlerin, onların müziklerinin, dijital oyunların pek çok yerde nasıl ses getirdiğini, nasıl karşılık bulduğunu hep birlikte gördük. Demek ki çocuklarımızın dünyasına; dijital teknolojilerin imkanlarını kullanarak, başkalarının tarihlerinin kahramanları yerine kendi kahramanlarımızı sokarak istediğimiz kültür iklimini oluşturabiliyoruz. Bu konuda iş dünyamız yanında tüm kurumlarımıza, belediyelerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza önemli görevler düşüyor. 3.0 ve Metaverse gibi gelişmeler bize dijital kültür konusuna artık daha çok odaklanmamız gerektiğine işaret ediyor. Hep söylediğimiz gibi Türkiye sadece 85 milyon kendi vatandaşından ibaret bir ülke değildir" dedi.'UKRAYNA-RUSYA KRİZİ BİZE ŞU GERÇEĞİ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, dijital kültür ürünlerinin de geniş bir hedef kitlesi olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizin potansiyeli kendi silikon vadisini oluşturacak düzeydedir. Yapay zekadan akıllı cihazlara, oyun sektöründen kültür endüstrilerine kadar bu alandaki tüm çalışmalara vakit ve kaynak ayıracak, ülkemizi dijital üretimde öne çıkartacak, yatırımcılara, girişimcilere, gençlere ihtiyacımız var. Daha önceki sayısız örneğin üzerine son Ukrayna-Rusya krizi bize şu gerçeği bir kez daha göstermiştir. Her alan gibi dijital dünyada da kendi alt yapınıza, kendi mecralarınıza, kendi insan gücünüze sahip değilsiniz, yani yerli ve milli ayaklar üzerinde durmuyorsanız felaketin eşiğindesiniz demektir. İHA'larınızı, SİHA'larınızı, Akıncı'larınızı eğer yapamıyorsanız her an köle olma ile karşı karşıyasınız. Tıpkı diplomaside, ekonomide, askeri alanda olduğu gibi dijital dünyada da asıl olan kendi gücünüzdür. Özgün teknolojilerimizi, yazılımlarımızı geliştirmeden, özgün içeriklerimizi üretmeden kafamızı yastığa huzuru kalple koyamayız, geleceğimize güvenle bakamayız. Gençlerinin zihinleri ve gönülleri başka mecralara bağlı bir toplumun akıbetinin hayır olması mümkün değildir. Elinde silahla dolaşan bir gençlik AK Parti gençliği olamaz. İşte biz 'Teknofest gençliği' dedik. Şimdi ise Metaverse ile birkaç adım öne çıkan bir gençlik diyoruz. Bunun için burada sizlerin huzurunda önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum. Toplantımızın sloganı olan, beni çok çok mutlu etti, 'Gelecek onu tasarlayana aittir' bu ifadeyi çok isabetli buluyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, 18 Mart'ta Çanakkale Köprüsü'nün açılışını yaptıklarını anımsatarak, cuma günü de Tokat Havalimanı'nın açılışını yapacaklarını belirtti.