Erdoğan: "Önümüzdeki dönemi en iyi şekilde değerlendirir, millete hizmetkarlık olan siyaset...
1 saat önce
Erdoğan: "Önümüzdeki dönemi en iyi şekilde değerlendirir, millete hizmetkarlık olan siyaset amacımıza sıkı sıkıya sahip çıkarsak gelecekte bizi çok daha büyük başarılar bekliyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 02:42 Kaynak: AA
Erdoğan: "Önümüzdeki dönemi en iyi şekilde değerlendirir, millete hizmetkarlık olan siyaset amacımıza sıkı sıkıya sahip çıkarsak gelecekte bizi çok daha büyük başarılar bekliyor."
1 milyonluk soruyu bilen Arda Ayten Instagram'da fenomen oldu Fenerbahçe Beko'nun efsane malzemecisi Erkan Karaca, Ali Koç'a türkü söyledi! Artan kazalar sonrası İBB'den açıklama: Metrobüslere erken uyarı sistemi geliyor Serinlemek için Zap Suyu'na giren 2 kuzen boğularak can verdi