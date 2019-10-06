Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Önümüzdeki dönemi en iyi şekilde değerlendirir, millete hizmetkarlık olan siyaset...
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Erdoğan: "Önümüzdeki dönemi en iyi şekilde değerlendirir, millete hizmetkarlık olan siyaset...

1 saat önce

Erdoğan: "Önümüzdeki dönemi en iyi şekilde değerlendirir, millete hizmetkarlık olan siyaset amacımıza sıkı sıkıya sahip çıkarsak gelecekte bizi çok daha büyük başarılar bekliyor.

Erdoğan:

Erdoğan: "Önümüzdeki dönemi en iyi şekilde değerlendirir, millete hizmetkarlık olan siyaset amacımıza sıkı sıkıya sahip çıkarsak gelecekte bizi çok daha büyük başarılar bekliyor."

Siyaset, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 02:42 Kaynak: AA
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