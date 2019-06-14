Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Önümüzdeki hafta içerisinde halkla buluşmalar çerçevesinde halkımızla bir arada olmak...
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Erdoğan: "Önümüzdeki hafta içerisinde halkla buluşmalar çerçevesinde halkımızla bir arada olmak...

4 saat önce

Erdoğan: "Önümüzdeki hafta içerisinde halkla buluşmalar çerçevesinde halkımızla bir arada olmak suretiyle İstanbul'umuzu beraber dolaşacağız."

Erdoğan:
Erdoğan: "Önümüzdeki hafta içerisinde halkla buluşmalar çerçevesinde halkımızla bir arada olmak suretiyle İstanbul'umuzu beraber dolaşacağız."
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:59 Kaynak: AA
İstanbul, Güncel
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