Erdoğan: "Önümüzdeki hafta içerisinde halkla buluşmalar çerçevesinde halkımızla bir arada olmak...
4 saat önce
Erdoğan: "Önümüzdeki hafta içerisinde halkla buluşmalar çerçevesinde halkımızla bir arada olmak suretiyle İstanbul'umuzu beraber dolaşacağız."
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:59 Kaynak: AA
Erdoğan: "Önümüzdeki hafta içerisinde halkla buluşmalar çerçevesinde halkımızla bir arada olmak suretiyle İstanbul
'umuzu beraber dolaşacağız."
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