Erdoğan: "Önümüzdeki on yıl insanlığın kaderini tayin edecek. - Son Dakika

Erdoğan: "Önümüzdeki on yıl insanlığın kaderini tayin edecek.
Erdoğan: "Önümüzdeki on yıl insanlığın kaderini tayin edecek.
Erdoğan: "Önümüzdeki on yıl insanlığın kaderini tayin edecek. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri için biyolojik çeşitliliğin korunmasına ihtiyaç var."
Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 18:53 - Kaynak: AA
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