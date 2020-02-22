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Erdoğan: "Önümüzdeki sorun alanlarının hiçbirinde geri adım atmadan başlattığımız çalışmaları...
7 saat önce
Erdoğan: "Önümüzdeki sorun alanlarının hiçbirinde geri adım atmadan başlattığımız çalışmaları mutlaka sürdürecek ve inşallah hedefe ulaşacağız."
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 04:08 Kaynak: AA
Erdoğan: "Önümüzdeki sorun alanlarının hiçbirinde geri adım atmadan başlattığımız çalışmaları mutlaka sürdürecek ve inşallah hedefe ulaşacağız."
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