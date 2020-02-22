Erdoğan: "Önümüzdeki sorun alanlarının hiçbirinde geri adım atmadan başlattığımız çalışmaları... - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Önümüzdeki sorun alanlarının hiçbirinde geri adım atmadan başlattığımız çalışmaları... - Son Dakika

Erdoğan: "Önümüzdeki sorun alanlarının hiçbirinde geri adım atmadan başlattığımız çalışmaları...

7 saat önce

Erdoğan: "Önümüzdeki sorun alanlarının hiçbirinde geri adım atmadan başlattığımız çalışmaları mutlaka sürdürecek ve inşallah hedefe ulaşacağız."

Erdoğan:

Erdoğan: "Önümüzdeki sorun alanlarının hiçbirinde geri adım atmadan başlattığımız çalışmaları mutlaka sürdürecek ve inşallah hedefe ulaşacağız."

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 04:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İdlib'den acı haber! 1 askerimiz şehit oldu
Erdoğan, Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunun açılışını bizzat yaptı Son dakika: TSK, şehit haberi sonrası 21 rejim hedefini vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'daki son durumu açıkladı: Birkaç şehidimiz var

Son Dakika Haberleri
22:23 Reynmen Youtube'da milyonlarca izlenen Ela şarkısı yüzünden davalık oldu
21:50 Netflix için çekilecek yeni Türk dizisinde Cumhuriyet'in kuruluşu ve Atatürk anlatılacak
21:40 Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur yoğun bakıma alındı
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!
17:41 Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Kendilerini şarkıcı sanıyorlar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 23:31:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdoğan: "Önümüzdeki sorun alanlarının hiçbirinde geri adım atmadan başlattığımız çalışmaları... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]