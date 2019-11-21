Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Önümüzdeki yıl yaş çay alım miktarı 650 bin tona, ihracat dahil kuru çay satışı da 115...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Önümüzdeki yıl yaş çay alım miktarı 650 bin tona, ihracat dahil kuru çay satışı da 115... - Son Dakika

Erdoğan: "Önümüzdeki yıl yaş çay alım miktarı 650 bin tona, ihracat dahil kuru çay satışı da 115...

6 saat önce

Erdoğan: "Önümüzdeki yıl yaş çay alım miktarı 650 bin tona, ihracat dahil kuru çay satışı da 115 bin tona çıkacak.

Erdoğan:

Erdoğan: "Önümüzdeki yıl yaş çay alım miktarı 650 bin tona, ihracat dahil kuru çay satışı da 115 bin tona çıkacak."

İhracat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:06 Kaynak: AA
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