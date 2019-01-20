Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Önümüze çıkanı tepeler geçeriz

Erdoğan: Önümüze çıkanı tepeler geçeriz

29 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrin'de bütün terör örgütlerini tünellere gömdük... Bu yolda önümüze çıkanı tepeler geçeriz" diye konuştu.

Erdoğan: Önümüze çıkanı tepeler geçeriz, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Afrin'de bütün terör örgütlerini tünellere gömdük... Bu yolda önümüze çıkanı tepeler geçeriz" diye konuştu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:30 

Recep Tayyip Erdoğan, Afrin, Ekonomi
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