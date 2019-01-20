Erdoğan: Önümüze çıkanı tepeler geçeriz
29 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrin'de bütün terör örgütlerini tünellere gömdük... Bu yolda önümüze çıkanı tepeler geçeriz" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
, " Afrin
'de bütün terör örgütlerini tünellere gömdük... Bu yolda önümüze çıkanı tepeler geçeriz" diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:30
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