Erdoğan: Önümüze çıkanı tepeler geçeriz

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kendisine Evlenmek İstediğini Söyleyen Doktora Kız İstedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Dava Arkadaşlarına Sitem Etti: Ne Çektiysek Onlardan Çektik!