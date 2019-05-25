Erdoğan: "Önünü arkasını tam olarak bilmeden siyasi tartışmalara taraf olan sanatçı ve...

Erdoğan: "Önünü arkasını tam olarak bilmeden siyasi tartışmalara taraf olan sanatçı ve sporcularımızın durumu, bizi çok çok üzmüştür ve üzüyor.

Erdoğan: "Önünü arkasını tam olarak bilmeden siyasi tartışmalara taraf olan sanatçı ve sporcularımızın durumu, bizi çok çok üzmüştür ve üzüyor."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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