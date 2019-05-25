Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Önünü arkasını tam olarak bilmeden siyasi tartışmalara taraf olan sanatçı ve...

Erdoğan: "Önünü arkasını tam olarak bilmeden siyasi tartışmalara taraf olan sanatçı ve...

8 saat önce

Erdoğan: "Önünü arkasını tam olarak bilmeden siyasi tartışmalara taraf olan sanatçı ve sporcularımızın durumu, bizi çok çok üzmüştür ve üzüyor.

Erdoğan:
Erdoğan: "Önünü arkasını tam olarak bilmeden siyasi tartışmalara taraf olan sanatçı ve sporcularımızın durumu, bizi çok çok üzmüştür ve üzüyor."
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 10:00 Kaynak: AA
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