Erdoğan: "Önünü arkasını tam olarak bilmeden siyasi tartışmalara taraf olan sanatçı ve...
8 saat önce
Erdoğan: "Önünü arkasını tam olarak bilmeden siyasi tartışmalara taraf olan sanatçı ve sporcularımızın durumu, bizi çok çok üzmüştür ve üzüyor.
Erdoğan: "Önünü arkasını tam olarak bilmeden siyasi tartışmalara taraf olan sanatçı ve sporcularımızın durumu, bizi çok çok üzmüştür ve üzüyor."
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 10:00 Kaynak: AA
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