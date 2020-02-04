Erdoğan: "Operasyonların bunlara (Esed rejimi) ciddi bir ders olduğu kanaatindeyim ama... - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Operasyonların bunlara (Esed rejimi) ciddi bir ders olduğu kanaatindeyim ama... - Son Dakika

Erdoğan: "Operasyonların bunlara (Esed rejimi) ciddi bir ders olduğu kanaatindeyim ama...

6 saat önce

Erdoğan: "Operasyonların bunlara (Esed rejimi) ciddi bir ders olduğu kanaatindeyim ama durmayacağız, aynı kararlılıkla buna devam edeceğiz.

Erdoğan:

Erdoğan: "Operasyonların bunlara (Esed rejimi) ciddi bir ders olduğu kanaatindeyim ama durmayacağız, aynı kararlılıkla buna devam edeceğiz."

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Erdoğan: Rusya ile bir çatışma ya da ciddi çelişki içerisine girmemize gerek yok
Kırımlı milletvekili Natalya Poklonskaya'dan Erdoğan'a övgü: O cesur biri Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsten nasıl korunduğunu açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB Başkanı'na cevap verecek kadar derece kaybına uğramadım

Son Dakika Haberleri
22:33 Merve Özbey, takipçisinin "Otur o gıdığına ağla" mesajını ifşa edip sert tepki gösterdi
22:25 Ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan kızı Hira'ya 270 bin TL'lik hediye
21:59 Yeşilçam efsanesi Ahmet Mekin'in vefat eden eşi şükran Kurteli toprağa verildi
21:27 Defne Samyeli'den kızı Deren Talu'ya tam destek: Ben hiç karışmam, o bir yetişkin
20:59 Gamze Özçelik, evini satıp Afrika'da su kuyusu açtırdığı iddialarını yanıtladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 22:37:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdoğan: "Operasyonların bunlara (Esed rejimi) ciddi bir ders olduğu kanaatindeyim ama... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]