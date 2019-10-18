Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Oradaki güvenlik güçlerimiz alanı terk etmeyecek
Son Dakika Ekonomi Erdoğan: Oradaki güvenlik güçlerimiz alanı terk etmeyecek

Erdoğan: Oradaki güvenlik güçlerimiz alanı terk etmeyecek

1 saat önce

Erdoğan, "120 saatlik süreç içeresinde malum terör örgütü YPG'nin, güvenli bölge olarak belirlediğimiz bölgeyi terk etmesi söz konusu. Bizim anlaşmamızın bir özelliği de şu, şu anda oradaki güvenlik güçlerimiz alanı terk etmeyecek.

Erdoğan: Oradaki güvenlik güçlerimiz alanı terk etmeyecek, System.String[]

Erdoğan, "120 saatlik süreç içeresinde malum terör örgütü YPG'nin, güvenli bölge olarak belirlediğimiz bölgeyi terk etmesi söz konusu. Bizim anlaşmamızın bir özelliği de şu, şu anda oradaki güvenlik güçlerimiz alanı terk etmeyecek." dedi.

YPG, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:07 
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