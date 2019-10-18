Erdoğan: Oradaki güvenlik güçlerimiz alanı terk etmeyecek
1 saat önce
Erdoğan, "120 saatlik süreç içeresinde malum terör örgütü YPG'nin, güvenli bölge olarak belirlediğimiz bölgeyi terk etmesi söz konusu. Bizim anlaşmamızın bir özelliği de şu, şu anda oradaki güvenlik güçlerimiz alanı terk etmeyecek.
Erdoğan, "120 saatlik süreç içeresinde malum terör örgütü YPG'nin, güvenli bölge olarak belirlediğimiz bölgeyi terk etmesi söz konusu. Bizim anlaşmamızın bir özelliği de şu, şu anda oradaki güvenlik güçlerimiz alanı terk etmeyecek." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:07
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