Son Dakika › Güncel › Erdoğan-Orban görüşmesinde, İdlib'deki gelişmeler, Suriye meselesi ve diğer bölgesel konular ile... - Son Dakika
Erdoğan-Orban görüşmesinde, İdlib'deki gelişmeler, Suriye meselesi ve diğer bölgesel konular ile...
6 saat önce
Erdoğan-Orban görüşmesinde, İdlib'deki gelişmeler, Suriye meselesi ve diğer bölgesel konular ile ikili ilişkiler ele alındı.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:20 Kaynak: AA
Erdoğan-Orban görüşmesinde, İdlib'deki gelişmeler, Suriye meselesi ve diğer bölgesel konular ile ikili ilişkiler ele alındı.
Son Dakika TSK, İdlib'de rejimin kimyasal harp tesisini vurdu ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi: Türkiye'ye acil olarak Suriye'de istihbarat ve ekipman desteği vermenin yollarını arıyoruz Suriye'de hareketli gece: TSK şok dalga saldırıları düzenledi Milyonlarca İstanbullu'nun beklediği gece vapuru uygulaması başladı