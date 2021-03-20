Erdoğan: "Ordu bölgesinde çok farklı projelere imza atacağız"

Fatsa Off-Road Kulübü Başkanı Üzeyir Erdoğan, off-road etkinliklerimizin yanı sıra farklı alanlarda da spor yaparak, kendilerini her gün geliştirdiklerini belirterek, "Ordu bölgesinde çok farklı projelere imza atacağız" dedi.

Üzeyir Erdoğan, sosyal aktiviteleri çok fazla olan bir kişi olduğunu ve spor alanındaki çok sayıda faaliyetlere devam ettiğini ifade ederek, "Başta off-road etkinliklerimiz olmak üzere yamaç paraşütü kayak sporları, paramotor, ATV, Kar motoru, izci kampı, rafting ve benzeri birçok extrem spor alanında da faaliyetlerime devam ediyoruz. Faaliyet alanımızı her geçen gün geliştiriyoruz. Bu yıl off-road yarışlarını 2-3 Ekim tarihleri arasında yapmayı planlıyoruz. Acil durum istasyonu kurarak, her türlü doğal afetlerde de yer almayı hedefliyoruz" diye konuştu. - ORDU