Erdoğan: "Ordu'da bu milletin, devletin valisine ne diyor, 'it' diyor. Bu nasıl kucaklama ya?"
1 saat önce
Erdoğan: "Ordu'da bu milletin, devletin valisine ne diyor, 'it' diyor.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:32 Kaynak: AA
Erdoğan: " Ordu
'da bu milletin, devletin valisine ne diyor, 'it' diyor. Bu nasıl kucaklama ya?"
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