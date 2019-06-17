Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Ordu'da bu milletin, devletin valisine ne diyor, 'it' diyor. Bu nasıl kucaklama ya?"
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Erdoğan: "Ordu'da bu milletin, devletin valisine ne diyor, 'it' diyor. Bu nasıl kucaklama ya?"

1 saat önce

Erdoğan: "Ordu'da bu milletin, devletin valisine ne diyor, 'it' diyor.

Erdoğan:
Erdoğan: " Ordu'da bu milletin, devletin valisine ne diyor, 'it' diyor. Bu nasıl kucaklama ya?"
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:32 Kaynak: AA
Ordu, Güncel
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