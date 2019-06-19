Erdoğan: "(Ordu-Giresun Havalimanı'ndaki olay) İşi Ordu Valimiz yargıya götürmesi halinde ki...
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Erdoğan: "(Ordu-Giresun Havalimanı'ndaki olay) İşi Ordu Valimiz yargıya götürmesi halinde ki götürecek, polislerimiz hakeza. Tabii bu konuda yargının vereceği kararı ben şu anda bilemem ama yargının vereceği karar bu işte (İmamoğlu'nun) önünü kesebilir.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 06:56 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Ordu- Giresun
Havalimanı'ndaki olay) İşi Ordu Valimiz yargıya götürmesi halinde ki götürecek, polislerimiz hakeza. Tabii bu konuda yargının vereceği kararı ben şu anda bilemem ama yargının vereceği karar bu işte ( İmamoğlu
'nun) önünü kesebilir."
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