Erdoğan: "Ordu Göreve Pankartı Açan Darbe Severlere, Esnafın Malını Yağmalayan Gezici Çapulculara,...
55 dakika önce
Erdoğan: "Ordu göreve pankartı açan darbe severlere, esnafın malını yağmalayan gezici çapulculara, Pensilvanya'daki şarlatana, iradelerini FETÖ'ye teslim etmiş alçaklara rağmen demokrasimize asla halel getirmedik.
Erdoğan: "Ordu
göreve pankartı açan darbe severlere, esnafın malını yağmalayan gezici çapulculara, Pensilvanya'daki şarlatana, iradelerini FETÖ'ye teslim etmiş alçaklara rağmen demokrasimize asla halel getirmedik."
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:21 Kaynak: AA
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