Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Ordu Göreve Pankartı Açan Darbe Severlere, Esnafın Malını Yağmalayan Gezici Çapulculara,...

Erdoğan: "Ordu Göreve Pankartı Açan Darbe Severlere, Esnafın Malını Yağmalayan Gezici Çapulculara,...

55 dakika önce

Erdoğan: "Ordu göreve pankartı açan darbe severlere, esnafın malını yağmalayan gezici çapulculara, Pensilvanya'daki şarlatana, iradelerini FETÖ'ye teslim etmiş alçaklara rağmen demokrasimize asla halel getirmedik.

Erdoğan:
Erdoğan: "Ordu göreve pankartı açan darbe severlere, esnafın malını yağmalayan gezici çapulculara, Pensilvanya'daki şarlatana, iradelerini FETÖ'ye teslim etmiş alçaklara rağmen demokrasimize asla halel getirmedik."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:21 Kaynak: AA

Politika
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