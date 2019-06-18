Erdoğan: "Ordu Valisine 'it' demedim, 'basitleşme' dedim.) Bütün görsel ve yazılı medyada var,...
10 dakika önce
Erdoğan: "Ordu Valisine 'it' demedim, 'basitleşme' dedim.) Bütün görsel ve yazılı medyada var, dedin.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:35 Kaynak: AA
Erdoğan: "Ordu
Valisine 'it' demedim, 'basitleşme' dedim.) Bütün görsel ve yazılı medyada var, dedin. Seçimden sonra da hesabını vereceksin."
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