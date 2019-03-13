Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Ordulu Öğrenciyi Twitter'dan Kutladı

Erdoğan, Ordulu Öğrenciyi Twitter'dan Kutladı

1 saat önce

ORDU Gölköy Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı etkinlikleri kapsamında koreografi hazırlandı.

Erdoğan, Ordulu Öğrenciyi Twitter'dan Kutladı, System.String[]
ORDU Gölköy Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı etkinlikleri kapsamında koreografi hazırlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan kendisini etiketleyerek, videoyu ulaştıran öğrenci ve arkadaşlarını kutladı.

12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma programı kapsamında, Ordu Gölköy Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından koreografi hazırlandı. Hazırlanan koreografi ve program videosunu okul öğrencilerinden Furkan Gündüz twitter'a yükledi. Gündüz, "İstiklal Marşı beyaz bir sayfadır, kimliğimizdir, davamızdır, büyük destanımızdır, vazgeçmemektir, milletimizin diriliş sesidir, kutlu zaferimizin paha biçilmez madalyasıdır, sonsuzluk marşıdır, istiklalimizin mührüdür" notuyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sevgili Furkan, İstiklal Marşımızın derin anlamını idrak ederek birbirinden değerli cümlelerle ifade eden güzel genç kardeşlerimi ve seni gözlerinizden öpüyorum. İnanıyorum ki Türkiye, sizin gibi gençlerle birlikte inşallah tüm hedeflerine ulaşacak" yazarak öğrenciye cevap verdi. Video, sosyal medyada da büyük beğeni topladı.

- Ordu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:22 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terör Soruşturması Açılan Didem Soydan'dan İlk Açıklama: Prada Takım Kurtarır mı? Son Dakika! Boeing 737-8 Max ve Boeing 737-9 Max Tipi Uçakların Türk Hava Sahasındaki Uçuşları Durduruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eşini Kaybeden Demet Akbağ'ı Aradı Erdoğan'a "Diktatör" Diyen Netanyahu'ya AK Parti'den Çok Sert Cevap: Aynen İade Ediyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 13:15:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Ordulu Öğrenciyi Twitter'dan Kutladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]