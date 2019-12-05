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Erdoğan: "Ordumuzu gerek ileri teknoloji gerek yetkinlik itibarıyla şu anda olduğundan çok daha...
6 saat önce
Erdoğan: "Ordumuzu gerek ileri teknoloji gerek yetkinlik itibarıyla şu anda olduğundan çok daha güçlü bir konuma çıkarma gayretlerine devam edeceğiz"
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:00 Kaynak: AA
Erdoğan: "Ordumuzu gerek ileri teknoloji gerek yetkinlik itibarıyla şu anda olduğundan çok daha güçlü bir konuma çıkarma gayretlerine devam edeceğiz"
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