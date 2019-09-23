Erdoğan: "Örgüt elebaşı ve diğer teröristlerin ülkemize iadesi için Adalet ve Dışişleri...
1 saat önce
Erdoğan: "Örgüt elebaşı ve diğer teröristlerin ülkemize iadesi için Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarımızın yoğun diplomasisi Amerika'da devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:32 Kaynak: AA
Erdoğan: "Örgüt elebaşı ve diğer teröristlerin ülkemize iadesi için Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarımızın yoğun diplomasisi Amerika'da devam ediyor."
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan dünyaya, Çin'in Uygur Türklerine baskısına karşı durma çağrısı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda görüştü Rüyasında gördüğü annesi için duamatik tasarladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de Kaşıkçı mesajı: Hakkını aramaya devam edeceğiz