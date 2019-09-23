Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Örgüt elebaşı ve diğer teröristlerin ülkemize iadesi için Adalet ve Dışişleri...
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Erdoğan: "Örgüt elebaşı ve diğer teröristlerin ülkemize iadesi için Adalet ve Dışişleri...

1 saat önce

Erdoğan: "Örgüt elebaşı ve diğer teröristlerin ülkemize iadesi için Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarımızın yoğun diplomasisi Amerika'da devam ediyor.

Erdoğan:

Erdoğan: "Örgüt elebaşı ve diğer teröristlerin ülkemize iadesi için Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarımızın yoğun diplomasisi Amerika'da devam ediyor."

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:32 Kaynak: AA
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