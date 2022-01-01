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Erdoğan, örnek gösterdiği mahalle kadın kolları başkanı Hatem Kurt'u evinde ziyaret etti - Son Dakika

Erdoğan, örnek gösterdiği mahalle kadın kolları başkanı Hatem Kurt'u evinde ziyaret etti

01.01.2022 17:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye yaptığı hizmetlerden dolayı örnek gösterdiği Sarıyer'e bağlı Kısırkaya Mahallesi'nin AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hatem Kurt'u evinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'ndaki konuşmasında fedakarlıktan söz ederken örnek gösterdiği 73 yaşındaki Hatem Kurt'a evinde ziyarette bulundu.

HATEM KURT VE AİLESİYLE SOHBET ETTİ

AK Parti İstanbul teşkilatının kuruluşundan bugüne mahalle başkanlığı görevini yürüten Hatem Kurt ve ailesiyle sohbet eden Erdoğan'a, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti.

Erdoğan, örnek gösterdiği mahalle kadın kolları başkanı Hatem Kurt'u evinde ziyaret etti
Erdoğan, örnek gösterdiği mahalle kadın kolları başkanı Hatem Kurt'u evinde ziyaret etti
Erdoğan, örnek gösterdiği mahalle kadın kolları başkanı Hatem Kurt'u evinde ziyaret etti
Erdoğan, örnek gösterdiği mahalle kadın kolları başkanı Hatem Kurt'u evinde ziyaret etti
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Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erdoğan, örnek gösterdiği mahalle kadın kolları başkanı Hatem Kurt'u evinde ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan, örnek gösterdiği mahalle kadın kolları başkanı Hatem Kurt'u evinde ziyaret etti - Son Dakika
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