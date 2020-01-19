Erdoğan: "Ortak çabamız sahada nispi sükunet sağladı ancak girişimlerimizin esas meyvesini Berlin... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Ortak çabamız sahada nispi sükunet sağladı ancak girişimlerimizin esas meyvesini Berlin... - Son Dakika

Erdoğan: "Ortak çabamız sahada nispi sükunet sağladı ancak girişimlerimizin esas meyvesini Berlin...

6 saat önce

Erdoğan: "Ortak çabamız sahada nispi sükunet sağladı ancak girişimlerimizin esas meyvesini Berlin Zirvesi'nin toplanabilmiş olmasıyla alacağız."

Erdoğan:

Erdoğan: "Ortak çabamız sahada nispi sükunet sağladı ancak girişimlerimizin esas meyvesini Berlin Zirvesi'nin toplanabilmiş olmasıyla alacağız."

Berlin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 03:32 Kaynak: AA
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