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Erdoğan: "Ortak çabamız sahada nispi sükunet sağladı ancak girişimlerimizin esas meyvesini Berlin...
6 saat önce
Erdoğan: "Ortak çabamız sahada nispi sükunet sağladı ancak girişimlerimizin esas meyvesini Berlin Zirvesi'nin toplanabilmiş olmasıyla alacağız."
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 03:32 Kaynak: AA
Erdoğan: "Ortak çabamız sahada nispi sükunet sağladı ancak girişimlerimizin esas meyvesini Berlin Zirvesi'nin toplanabilmiş olmasıyla alacağız."
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