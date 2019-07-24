Erdoğan: Örtülü veya açık hiçbir yaptırım tehdidi Türkiye'yi haklı davasından vazgeçiremeyecek
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Lozan Barış Anlaşması ile ilgili yayımladığı mesajında Kıbrıs ve Suriye’ye işaret ederek “Örtülü veya açık hiçbir yaptırım tehdidi Türkiye'yi haklı davasından vazgeçiremeyErdoğan: Örtülü veya açık hiçbir yaptırım tehdidi Türkiye'yi haklı davasından vazgeçiremeyecek
Cumhurbaşkanı
ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Lozan
Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kıbrıs
ve Suriye
'nin öne çıktığı mesajda Erdoğan " Doğu Akdeniz
'de ve Suriye'nin kuzeyinde attığımız adımlar, milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin hak, hukuk ve menfaatlerini koruma hususundaki hassasiyetimizi açıkça ortaya koymuştur. Örtülü veya açık hiçbir yaptırım tehdidi Türkiye
'yi haklı davasından vazgeçiremeyecektir." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:07
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