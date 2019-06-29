Erdoğan Osaka'da konuştu: S-400'lerle ilgili ABD yaptırımı söz konusu değil
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen basın toplantısında yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:38
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Japonya
'nın Osaka kentinde düzenlenen basın toplantısında yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri
(ABD) Başkanı Donald Trump
ile görüşmesinde, S-400'lerin Türkiye
'ye gelmesi durumunda yaptırım iddiaları hakkında konuştuğunu söyledi.
S-400 - F-35 gerginliği nedeniyle gündeme gelen ABD'den Türkiye'ye yönelik yaptırım iddiaları ile ilgili soruya Erdoğan, "Sayın Trump bugün bu konuya açıklık getirdi. Böyle bir şeyin olmayacağını da kendisinden özellikle dinlemiş olduk." cevabını verdi.
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