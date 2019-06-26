Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Osman Öcalan'ın kırmızı bültenle arandığı bilmiyorum.
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Erdoğan: Osman Öcalan'ın kırmızı bültenle arandığı bilmiyorum.

26 dakika önce

Erdoğan: Osman Öcalan'ın kırmızı bültenle arandığı bilmiyorum.

Erdoğan: Osman Öcalan'ın kırmızı bültenle arandığı bilmiyorum., System.String[]
Erdoğan: Osman Öcalan'ın kırmızı bültenle arandığı bilmiyorum. TRT Kürdide program yapmışsa bunu TRT'deki arkadaşlarımız bilirler onlara güveniyorum.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 07:36 Kaynak: AA
Osman Öcalan, Politika
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