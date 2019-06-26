Erdoğan: Osman Öcalan'ın kırmızı bültenle arandığı bilmiyorum.
26 dakika önce
Erdoğan: Osman Öcalan'ın kırmızı bültenle arandığı bilmiyorum.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 07:36 Kaynak: AA
Erdoğan: Osman Öcalan
'ın kırmızı bültenle arandığı bilmiyorum. TRT Kürdide program yapmışsa bunu TRT'deki arkadaşlarımız bilirler onlara güveniyorum.
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