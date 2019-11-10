Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Osmanlı'nın silah sanayisinin olmadığı iddiası koskoca bir yalandır.
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Osmanlı'nın silah sanayisinin olmadığı iddiası koskoca bir yalandır.

Erdoğan: "Osmanlı'nın silah sanayisinin olmadığı iddiası koskoca bir yalandır.

7 saat önce

Erdoğan: "Osmanlı'nın silah sanayisinin olmadığı iddiası koskoca bir yalandır.

Erdoğan:

Erdoğan: "Osmanlı'nın silah sanayisinin olmadığı iddiası koskoca bir yalandır. Bunların ne tarihle ne geçmişini araştırmakla alakası var. "

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:51 Kaynak: AA
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