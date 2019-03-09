Erdoğan: "Öyle Bir Gençlik İstiyoruz Ki Hangi Görüşe Mensup Olursa Olsun Okumalı, Araştırmalı,...
6 dakika önce
Erdoğan: "Öyle bir gençlik istiyoruz ki hangi görüşe mensup olursa olsun okumalı, araştırmalı, sorgulamalı, kimseye zihnini kiraya vermemelidir.
Erdoğan: "Öyle bir gençlik istiyoruz ki hangi görüşe mensup olursa olsun okumalı, araştırmalı, sorgulamalı, kimseye zihnini kiraya vermemelidir."
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 08:25 Kaynak: AA
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