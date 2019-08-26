Erdoğan: "Öyle lafla 'Biz, Atatürk'ün partisiyiz' demek olmaz. Sen bitmişsin, tükenmişsin.
1 saat önce
Erdoğan: "Öyle lafla 'Biz, Atatürk'ün partisiyiz' demek olmaz. Sen bitmişsin, tükenmişsin.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:58 Kaynak: AA
Erdoğan: "Öyle lafla 'Biz, Atatürk'ün partisiyiz' demek olmaz. Sen bitmişsin, tükenmişsin. 3-4 tane belediye almakla bir yere varılmaz."
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