Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Öyle lafla 'Biz, Atatürk'ün partisiyiz' demek olmaz. Sen bitmişsin, tükenmişsin.
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Erdoğan: "Öyle lafla 'Biz, Atatürk'ün partisiyiz' demek olmaz. Sen bitmişsin, tükenmişsin.

1 saat önce

Erdoğan: "Öyle lafla 'Biz, Atatürk'ün partisiyiz' demek olmaz. Sen bitmişsin, tükenmişsin.

Erdoğan:

Erdoğan: "Öyle lafla 'Biz, Atatürk'ün partisiyiz' demek olmaz. Sen bitmişsin, tükenmişsin. 3-4 tane belediye almakla bir yere varılmaz."

Mustafa Kemal Atatürk, Politika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:58 Kaynak: AA
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