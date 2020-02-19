Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev onuruna yemek verdi - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev onuruna yemek verdi - Son Dakika

Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev onuruna yemek verdi

23 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev onuruna yemek verdi.

Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev onuruna yemek verdi, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev onuruna yemek verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resmi yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.

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Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 09:18 Kaynak: AA
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