Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev onuruna yemek verdi - Son Dakika

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Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev onuruna yemek verdi
23 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev onuruna yemek verdi. Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 09:18 Kaynak: AA
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