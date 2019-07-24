Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü
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Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

13 dakika önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınmıştır" denildi.


Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Özbekistan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:50 Kaynak: DHA
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