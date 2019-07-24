Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:52 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, Özbekistan Cumhurbaşkanı
Şevket Mirziyoyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınmıştır" denildi.
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