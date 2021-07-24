Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın Mirziyoyev ile görüşmesinde, Türkiye-Özbekistan ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

Liderlerin karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in doğum gününü tebrik ederek, sağlıklı ve uzun bir ömür temennisinde bulundu.