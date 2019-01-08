Son Dakika Haberleri: Erdoğan Özdoğan Kampa Katıldı

Erdoğan Özdoğan Kampa Katıldı

1 saat önce

Kayserispor'un kaleci antrenör Erdoğan Özdoğan dün sona eren UEFA Pro Lisans Kursu'nun ikinci etabı sonrası dün takımın kampına katıldı.

Erdoğan Özdoğan Kampa Katıldı, System.String[]
Kayserispor'un kaleci antrenör Erdoğan Özdoğan dün sona eren UEFA Pro Lisans Kursu'nun ikinci etabı sonrası dün takımın kampına katıldı.

UEFA Pro Lisans 2.etap kursunda bulunan Kayserispor kaleci antrenörü Erdoğan Özdoğan takımın kampına dün katıldı. Dün yapılan akşam yapılan antrenmanda takımla çalışmalara başlayan Erdoğan Özdoğan'ın kursta olduğu günler kaleci antrenörlüğünü U-21 takımı kaleci antrenörü Emin Aydoğdu yaptı. Hem Erdoğan Özdoğan hem de Emin Aydoğdu kampın son gününe kadar birlikte çalışmalarına devam edecek. Erdoğan Özdoğan, Pro Lisans 2.etap kursunu başarılı tamamladı. Erdoğan Özdoğan, Emin Aydoğdu'dan kaleciler hakkında son bilgileri aldı ve kampta kalan sürede kalecilere özel programlar hazırlayarak çalışmalarına devam edecekler. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:28 Kaynak: İHA

Kayserispor, Spor
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