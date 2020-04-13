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Erdoğan: "Özel bankalar bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyorlar"
7 saat önce
Erdoğan: "Özel bankalar bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyorlar"
Erdoğan: "Özel bankalar bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyorlar"
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 07:02 Kaynak: AA
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