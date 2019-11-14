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Erdoğan: Özellikle Kıbrıs Türklerinin Doğu Akdeniz'de tespit edilen hidrokarbon kaynakları...
6 saat önce
Erdoğan: Özellikle Kıbrıs Türklerinin Doğu Akdeniz'de tespit edilen hidrokarbon kaynakları üzerindeki haklarının gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 07:34 Kaynak: AA
Erdoğan: Özellikle Kıbrıs Türklerinin Doğu Akdeniz'de tespit edilen hidrokarbon kaynakları üzerindeki haklarının gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz
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