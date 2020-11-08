Erdoğan: "Özellikle koronavirüs salgını döneminde Batı toplumlarındaki çarpıklıklar, adaletsizlikler çok daha aşikar hale geldi." - Son Dakika

Erdoğan: "Özellikle koronavirüs salgını döneminde Batı toplumlarındaki çarpıklıklar, adaletsizlikler çok daha aşikar hale geldi."

08.11.2020 15:55
Erdoğan:

Erdoğan: "Özellikle koronavirüs salgını döneminde Batı toplumlarındaki çarpıklıklar, adaletsizlikler çok daha aşikar hale geldi.

Erdoğan: "Özellikle koronavirüs salgını döneminde Batı toplumlarındaki çarpıklıklar, adaletsizlikler çok daha aşikar hale geldi."

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Özellikle koronavirüs salgını döneminde Batı toplumlarındaki çarpıklıklar, adaletsizlikler çok daha aşikar hale geldi.' - Son Dakika


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