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Erdoğan: "Özellikle milletimizden beklentimiz her bireyin kendi karantinasını kendi uygulamasıdır"
24 dakika önce
Erdoğan: "Özellikle milletimizden beklentimiz her bireyin kendi karantinasını kendi uygulamasıdır"
Erdoğan: "Özellikle milletimizden beklentimiz her bireyin kendi karantinasını kendi uygulamasıdır"
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 08:20 Kaynak: AA
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