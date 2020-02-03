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Erdoğan: "Özellikle Rus yetkili makamlarına 'muhatabımız siz değilsiniz, tamamıyla rejimdir, bizim...
6 saat önce
Erdoğan: "Özellikle Rus yetkili makamlarına 'muhatabımız siz değilsiniz, tamamıyla rejimdir, bizim önümüzü kesme gibi bir durum söz konusu olmasın"
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:54 Kaynak: AA
Erdoğan: "Özellikle Rus yetkili makamlarına 'muhatabımız siz değilsiniz, tamamıyla rejimdir, bizim önümüzü kesme gibi bir durum söz konusu olmasın"
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