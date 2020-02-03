Erdoğan: "Özellikle Rus yetkili makamlarına 'muhatabımız siz değilsiniz, tamamıyla rejimdir, bizim... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Özellikle Rus yetkili makamlarına 'muhatabımız siz değilsiniz, tamamıyla rejimdir, bizim... - Son Dakika

Erdoğan: "Özellikle Rus yetkili makamlarına 'muhatabımız siz değilsiniz, tamamıyla rejimdir, bizim...

6 saat önce

Erdoğan: "Özellikle Rus yetkili makamlarına 'muhatabımız siz değilsiniz, tamamıyla rejimdir, bizim önümüzü kesme gibi bir durum söz konusu olmasın"

Erdoğan:

Erdoğan: "Özellikle Rus yetkili makamlarına 'muhatabımız siz değilsiniz, tamamıyla rejimdir, bizim önümüzü kesme gibi bir durum söz konusu olmasın"

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:54 Kaynak: AA
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Son Dakika

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