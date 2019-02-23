Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Özellikle Şehir Planları Büyük Önem Arz Ediyor.

Erdoğan: "Özellikle Şehir Planları Büyük Önem Arz Ediyor.

34 dakika önce

Erdoğan: "Özellikle şehir planları büyük önem arz ediyor.

Erdoğan:
Erdoğan: "Özellikle şehir planları büyük önem arz ediyor. Ne tür sıkıntılar çekiyorsak bakıyorsunuz plansızlıktan çekiyoruz. Bundan böyle bizim yerel yönetim anlayışımızda bunlar uzun vadeli ve kesinlikle hakkaniyete uygun şekilde hazırlanacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 09:45 Kaynak: AA

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