Erdoğan: "Özellikle Terör Örgütlerine Nefes Aldırmadan Ülkemizi ve Bölgemizi Huzur Adası Haline...
1 saat önce
Erdoğan: "Özellikle terör örgütlerine nefes aldırmadan ülkemizi ve bölgemizi huzur adası haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz.
Erdoğan: "Özellikle terör örgütlerine nefes aldırmadan ülkemizi ve bölgemizi huzur adası haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:19 Kaynak: AA
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