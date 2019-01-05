Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Pakdemirli Ailesinin Mevlidine Katıldı

Erdoğan, Pakdemirli Ailesinin Mevlidine Katıldı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin babası ve ablası için düzenlenen mevlide katıldı.

Erdoğan, Pakdemirli Ailesinin Mevlidine Katıldı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin babası ve ablası için düzenlenen mevlide katıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin babası eski başbakan yardımcılarından merhum Ekrem Pakdemirli ile ablası Ayşe Pakdemirli'nin ölüm yıldönümü için mevlit okutuldu. Bornova ilçesindeki Ali Rıza Güven Camii'nde ikindi namazını müteakip okunan mevlide, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan, cami çıkışında kendisini bekleyen vatandaşları selamladı, çocukları sevdi. Erdoğan mevlidin ardından fabrika açılışlarına katılmak üzere Manisa'ya hareket etti

(Mihrap Düzöz - Sinan Yeniçeri/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:51 Kaynak: İHA

Ekrem Pakdemirli, İzmir, Bekir Pakdemirli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



8 Yaşındaki Hazal'dan Yardım Çığlığı, "Kardeşim Ölmesin" Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İzmir İlçe Adaylarını Açıkladı

Erdoğan'dan Çiftçilere Müjde: Ay Sonuna Kadar 2 Milyar 35 Milyon Liralık Tarımsal Destek Verilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de 5 İlçenin MHP'ye Bırakıldığını Açıkladı! İşte O İlçeler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 19:44:00. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Pakdemirli Ailesinin Mevlidine Katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]