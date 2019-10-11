Son Dakika Haberleri: Erdoğan, pakistan başbakanı han ile görüştü
Son Dakika Politika Erdoğan, pakistan başbakanı han ile görüştü

Erdoğan, pakistan başbakanı han ile görüştü

2 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü.

Erdoğan, pakistan başbakanı han ile görüştü, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pakistan Başbakanı Han ile telefonda görüştüğü belirtildi. Açıklamada, "Görüşmede, Sayın İmran Han, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili desteklerini ifade etmiştir.  Görüşmede ayrıca ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınmıştır" denildi.


Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan, Han, Politika

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek
Bulgaristan Başbakanı Borisov, Türkiye'ye destek verdi Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü Bakan Akar, Fransa, İngiltere ve ABD savunma bakanlarıyla görüştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 17:19:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan, pakistan başbakanı han ile görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]