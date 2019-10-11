Son Dakika Haberleri: Erdoğan, pakistan başbakanı han ile görüştü
Son Dakika Güncel Erdoğan, pakistan başbakanı han ile görüştü

Erdoğan, pakistan başbakanı han ile görüştü

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü.

Erdoğan, pakistan başbakanı han ile görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pakistan Başbakanı Han ile telefonda görüştüğü belirtildi. Açıklamada, "Görüşmede, Sayın İmran Han, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili desteklerini ifade etmiştir.  Görüşmede ayrıca ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınmıştır" denildi.

ANKARA,


Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan, Han, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:42 Kaynak: DHA
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Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek
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