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Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüştü
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen Küresel Mülteci Forumu açılış konuşması sonrası Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüştü. Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:33 Kaynak: DHA
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