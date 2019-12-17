Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüştü - Son Dakika Dünya

Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüştü

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen Küresel Mülteci Forumu açılış konuşması sonrası Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüştü.

Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen Küresel Mülteci Forumu açılış konuşması sonrası Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüştü.


Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan, İsviçre, Han, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:33 Kaynak: DHA
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