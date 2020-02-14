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Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüştü
7 saat önce
Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısına katılmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:44 Kaynak: DHA
Türkiye- Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısına katılmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
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