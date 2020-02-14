Erdoğan, pakistan başbakanı imran han ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan, pakistan başbakanı imran han ile görüştü - Son Dakika

Erdoğan, pakistan başbakanı imran han ile görüştü

6 saat önce

Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüştüPakistan, (DHA)- Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6'ıncı toplantısına katılmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile ikili...

Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüştü

Pakistan, (DHA)- Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6'ıncı toplantısına katılmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan, pakistan başbakanı imran han ile görüştü

Pakistan, DHA, Han, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:53 Kaynak: DHA
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