Erdoğan, pakistan başbakanı imran han ile görüştü - Son Dakika

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Erdoğan, pakistan başbakanı imran han ile görüştü
6 saat önce
Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüştüPakistan, (DHA)- Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6'ıncı toplantısına katılmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile ikili...
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:53 Kaynak: DHA
Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüştü
Pakistan, (DHA)- Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6'ıncı toplantısına katılmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
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